Стало відомо, коли депутати візьмуться за «евробляхи»

Народні депутати Верховної Ради України займуться розглядом законопроекту, що передбачає зниження вартості розмитнення автомобілів, тільки після того, як вони вирішать «земельне питання». Про це розповів спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

У Верховну Раду більше чотирьох місяців тому внесли законопроект, який передбачає зниження вартості оформлення автомобілів на іноземних номерах. Якщо зараз ставка розмитнення в деяких випадках досягає 250-650% від вартості авто, то законопроект знизить її приблизно до 35% від вартості машини.

Однак, народні депутати не поспішають розглянути цей життєво важливий для деяких українців законопроект. І справа, власне, не в самих депутатах, а в тому, що Кабмін до цих пір, ось вже котрий місяць поспіль, не може дати йому свою оцінку. Якщо Кабмін схвалить законопроект, то це означає, фактично, що його підтримають і депутати.

Дмитро Разумков заявив, що питання про доступною розмитнення машин депутати розглянуть лише після того, як приймуть рішення щодо законопроекту про ринок землі. Найближчим його розгляд у ВР заплановано на 18 лютого. Експерти прогнозують, що його обговорення може затягнутися на місяць або навіть довше.