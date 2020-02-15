Лещенко розкрив всю географію польотів «літака Патрушева»

Вже майже добу інтернет «штормить» через історію про те, як Зеленський в Омані, начебто, таємно переговорив з секретарем російського Радбезу Патрушевим. На мою думку, це просто домисли.

Про це написав екс-депутат Сергій Лещенко на своєму Телеграм-каналі.

«При всій повазі до журналістів, але якщо ти хочеш провести секретну зустріч з Патрушевим, то навряд чи будеш потім повертатися додому його бортом», — упевнений Лещенко.

На його думку, «замовлений чартерний літак, як доказ, не працює».

«За великим рахунком, це дороге таксі, тільки не на дорозі, а в небі. Кого він везе до тебе і кого пощастить після, не знає ніхто. Як доказ — географія перельотів цього літака за останні два місяці. Де він тільки не побував — і в столиці США, і в Канаді, і в Каліфорнії, і в Швеції, Сінгапурі, і на Близькому Сході», — поінформував екс-нардеп.

«Думаю, пасажири цього літака «під замовлення», які виконували рейси на інших маршрутах, були б дуже здивовані, якби їх теж звинуватили у зв’язках з Патрушевим», — додав він.

Раніше повідомлялося про те, що Офіс президента збирається подати позов до суду на редакцію програми «Схеми», а журналісти «Схем» звинувачують Офіс президента в дискредитації і втручанні у справи редакції.

Так, Офіс Президента України чекає від програми «Схеми» спростування відомостей, що не відповідають дійсності, і припущень, зроблених на їх основі.

У відповідь на це редакція програми «Схеми» заявила, що чекає судовий позов у відповідь на вимогу Офісу президента спростувати інформацію про можливу зустріч президента України з російським силовиком в Омані.

При цьому, голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає брехнею дані матеріалу авторів проекту «Схеми. Корупція в деталях».

«Можна назвати сюжет «Схем «Радіо Свобода таким, який підкріплений фактами і є об’єктивним? На жаль, немає», — обурився Єрмак.

Він вважає, що в матеріалі відсутня об’єктивна інформація і свідчення людей.

У свою чергу, прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков звинуватив у брехні авторів матеріалу проекту «Схеми. Корупція в деталях».

«По-російськи це називається брехнею, а по-англійськи це називається фейк-ньюс», — сказав прес-секретар Володимира Путіна.

А український політолог Юрій Романенко коментуючи скандальний сюжет-розслідування «Радіо Свободи», наголосив: «Я думаю, що ця історія з Патрушевим закінчиться також, як і почалася — загасне в буйному уяві журналістів».

На його думку, «єдине, що ВП не потрібно продовжувати тупити і подавати на журналістів до суду. Нічого крім геморра це не дасть».

При цьому, журналіст і головний редактор видання «Цензор.Немає» Юрій Бутусов вважає, що вся ситуація з розслідуванням «Схем» стала «комунікаційним провалом», в якому винні прес-служба і Офіс президента.