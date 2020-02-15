Тимошенко заявила, що Зеленський захопив Україну

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що президент України Володимир Зеленський захопив усю владу в країні.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Наш».

За словами Тимошенко, дві третини міністрів уряду виконують міжнародні замовлення. А українців разом з їх правами на землю «викинули на металобрухт».

«Він не оголошує сьогодні референдум, тому що знає: 75% народу проголосують проти продажу землі, а значить, він служить не народу, не виконує зобов’язання», – заявила Тимошенко.

За словами Юлії Володимирівни, Україна виставлена на аукціон, і зупинити його може тільки президент.

Для цього йому не треба підписувати законопроект про відкриття ринку сільгоспземлі. Інакше країні «зламають хребет», і у неї не залишиться суверенітету і державності.