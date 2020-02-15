Українцям пояснили, коли звільненому працівникові не компенсують затримку зарплати

В Україні працівнику не компенсують затримку зарплати, якщо в день звільнення він не працював, відмовився від ознайомлення з наказом про звільнення і від отримання трудової книжки.

Однак роботодавець повинен виплатити працівникові при звільненні заробітну плату, яка йому належить.

Зокрема, позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні більш ніж через три роки з моменту перерахування заробітної плати.

До цього він не отримував кореспонденцію, що надходила від роботодавця в його адресу.

В результаті місцевий та апеляційний суди в задоволенні позову відмовили.

Верховний суд підтримав рішення попередніх судів.