Українські танцюристи вже три тижні не можуть вибратися з Уханя

Хореографічна група з 18 жителів Дніпропетровщини три тижні чекає евакуації з китайського Уханя, який є епіцентром коронавіруса.

Танцюристи працювали в Китаї за контрактом, а в кінці січня повинні були повертатися додому. Проте вже три тижні українці сидять без роботи в гуртожитку, повідомляє ТСН

«Страшно. Поки всі здорові, але страшно, що буде далі. Ми зібрали речі і дивимося, як інші країни за лічені дні забирають своїх громадян. Дуже прикро», – розповіла 25-річна учасниця танцювального гурту Анастасія Васильєва.

Дівчина розповіла, що в Китаї доводиться рятуватися не тільки від коронавіруса, але і від нудьги. Танцюристам дозволяють ненадовго виходити з гуртожитку тільки в найближчий парк і єдиний магазин, який не закрився у їхньому кварталі.

Крім того, переживають і батьки танцюристів із-за ризику захворіти коронавірусом. Українці відзначили, що готові повернутися додому, а також згодні на перевірки і карантин.

«Дуже сильно переживаю. Чим довше вони там знаходяться, тим більше ризик захворіти», – зазначила мама Насті Галина Васильєва.