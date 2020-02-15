У Дніпрі підлітки затримали заставників наркотиків: фото юних героїв

У четвер, 13 лютого, у Дніпрі двоє підлітків до приїзду поліції утримували двох чоловіків, які розповсюджують наркотики. Про це повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що близько трьох годин дня хлопці помітили двох підозрілих невідомих, які біля одного з торгових центрів міста щось ховали. Побачивши у них сліп-пакетики, хлопці вирішили самостійно «розібратися» з чоловіками. У цей час охорона торгового центру, з’ясувавши причину конфлікту, викликала поліцейських.

Патрульні, прибувши на виклик, виявили у чоловіків, яких затримали підлітки, 40 сліп-пакетів з речовиною, схожою на наркотики.

Затриманих доправили у відділок.

А підліткам Рустаму і Максиму за проявлену сміливість, відвагу і небайдужість начальник управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Андрій Калюжний вручив подяки і невеликі сувеніри на пам’ять. Він зазначив, що вчинок хлопців викликає повагу і захоплення.