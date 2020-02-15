Долар буде падати: озвучений прогноз на новий тиждень

Національний банк України встановив на 17 лютого 2020 року офіційний курс на рівні 24,44 грн за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Це випливає з даних, обнароддованных на сайті регулятора.

Так, офіційний курс гривні до долара на 17 лютого, встановлений на рівні: 24,447 грн за 1 долар (-0,0325 грн). При цьому курс долара на 14 лютого становив 24,4795 грн за 1 долар.

Як розповів «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Иосуб, найближчим часом гривня може зміцнитися по відношенню до долара.

«Якщо минулого тижня зниження долара в різних сегментах ринку склало 1,5−2%, то на поточному воно сповільнилося до менш ніж піввідсотка. По суті, протягом тижня долар коливався в досить вузькому коридорі. Це говорить про те, що курс намацав рівновага, хоча найближчим часом деяке зміцнення гривні може бути продовжено», — повідомив він.

Так, у найближчий тиждень можливе незначне зниження курсу долара до гривні.

«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках — близько 24,2−24,4 грн», — прогнозує Иосуб.