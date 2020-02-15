“Аладдін 2” офіційно запущений у виробництво

Робота над продовженням минулорічного діснеївського хіта від Гая Річі вже почалася.

В даний час відомо лише, що сюжет сиквела буде повністю оригінальним, тобто не пов’язаним з подіями класичної анімації. До написання сценарію приступлять Андреа Берлофф («Голос вулиць», «Кухня») і Джон Гейтінс («Жива сталь», «Рейс»).

Уілл Сміт, Мена Массуд і Наомі Скотт імовірно повернуться до образів джина, Аладдін і принцеса Жасмін. Режисерське крісло поки що вакантне, і невідомо, чи розглядає студія повернення Гая Річі.

Нагадаємо, що ігровий римейк класичного діснеївського мультфільму отримав непогані відгуки і заробив у прокаті більше мільярда доларів.