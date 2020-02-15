Названо 5 ознак раку, які найчастіше ігнорують люди

Німецькі онкологи назвали 5 головних ознак раку, які найчастіше ігнорують люди. Як правило, ці симптоми можна помітити на початковій стадії захворювання.

За словами Терези Бартоломью з Центру профілактики ракових захворювань, онкологія дуже підступна, оскільки може проявлятися ознаками, які зустрічаються при грипі або розладі шлунка. Люди їх не сприймають серйозно і просто ігнорують, занадто пізно звертаючись за допомогою до медиків, коли вилікувати хворобу вже неможливо. Онкологи закликають звертати увагу на 5 симптомів, які не повинні залишитися непоміченими.

Першим в списку стоїть постійний кашель. Він не завжди вказує на рак, особливо якщо виникає через застуду, однак якщо даний симптом зберігається протягом місяця, слід негайно звернутися до лікаря. Далі йде печія. Вона є ознакою переїдання, вживання занадто жирної або солодкої їжі, а нерідко починається під час сильного стресу. При цьому печія може бути симптомом раку горла.

На третьому рядку переліку знаходиться свербіж шкіри. Він особливо небезпечний, коли виникає в області родимих плям і родимок. Якщо його ігнорувати, можна пропустити пухлину жовчного міхура і печінки, а також лейкоз і лімфому.

Далі в списку йде такий симптом як кров в стільці. Причиною появи сукровиці може бути геморой, але даний симптом часто супроводжує рак кишечника. Також не варто ігнорувати збільшені лімфовузли. Якщо їх зростання прогресує, слід побоюватися лейкемії.