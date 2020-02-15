Лукашенко пригрозив Росії почати відбір транзитної нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність почати відбір російської транзитної нафти.

Про це повідомляє агентство “БелТА”.

За його словами, Білорусь піде на такий крок у разі, якщо Росія не виконає постачання в “затвердженому обсязі” у два мільйони тонн в місяць.

“Через країну прокачується 70 млн тонн нафти і вони (Росія – Ред.) не мають жодних проблем. Ми сумлінно, чесно качаємо цю нафту”, – зазначив Лукашенко.

Білоруський президент також нагадав, що Росія досі не компенсувала витрати за постачання забрудненої нафти в квітні минулого року. “Пам ” ятайте влітку брудну нафту? Досі не розрахувалися за це, хоча у нас вийшло з ладу обладнання в Мозирі, Новополоцьк постраждав і нафтопровід “Дружба”, – сказав Лукашенко. Він також заявивши, що вже озвучивши цю позицію на переговорах з Володимиром Путіним 7 лютого.