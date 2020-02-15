Майор в смартфоні: сервіс ДіЯ запідозрили в можливій стеження за українцями

Мобільний додаток державних цифрових послуг «Дія», яке нещодавно презентував Володимир Зеленський, крім переваг, може принести українцям і деякі незручності.

Сервіс буде стежити за поїздкам, маючи доступ до документів і, можливо, до банківських карт (враховуючи наявність кешбека).

Про ризики для користувачів у Facebook пише блогер Владислав Болсуновский.

«Проект #майорвсмартфоне продовжує розвиватися. Пам’ятайте, вони заперечували, що будуть використовувати програму для стеження за користувачами? Тепер почитайте новину. І подумайте не лінійно, а не 2-3 кроки вперед. А попереду — електронний концтабір», — пише блогер.

Він звертає увагу якраз на той момент, що сервіс буде моніторити й оцінювати поїздку. А за дотримання ПДР водії можуть отримати до 18% кешбека від суми страхування.





У той же час, автоексперт, керівник сайту autogeek.com.ua Євгеній Муджірі вважає, що така практика вже застосовується у страхових компаній, де зразкові водії отримують знижку на поліс.