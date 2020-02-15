Киян попередили про тисняву і затримки на станції метро «Майдан Незалежності»: що важливо знати

З 18 лютого у Києві на станції «Майдан Незалежності» розпочнуться роботи з ремонту ескалаторів. Про це киян і гостей столиці попередили в Київському метрополітені.

Ремонт усіх чотирьох черг триватиме до лютого 2021 року.

«Всього в київському метрополітені працює 122 ескалатора. Планові капітальні ремонти, коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, проводяться орієнтовно раз на 6-10 років після пробігу в 150 тисяч кілометрів», — йдеться в повідомленні метрополітену.

Пасажирів метро закликали уважно дотримуватися правил поведінки на ескалаторах, щоб уникнути травм і збоїв в роботі.





На підприємстві також нагадали, що на станції «Золоті ворота» в даний час проходить капітальний ремонт ескалаторів. Тому вранці у робочі дні з 8:10 до 9:20 станцію «Золоті ворота» закривають на вхід, а два робочих ескалатора нахилу піднімають пасажирів на вихід. В інший час станція працює в звичайному режимі. Пересадочний вузол «Золоті ворота» — «Театральна» працює в звичайному режимі.