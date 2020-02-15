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Українцям знову пообіцяли рекордно низькі ціни на газ

15.02.2020

Улітку 2020 року в Україні будуть рекордно низькі ціни на газ в Україні.

Про це заявив влітку міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера в п’ятницю, 14 лютого.

“Треба контролювати монополіста, тому має бути чіткий контроль – регульований тариф. Ринку ми забезпечимо розвиток.

І ціна на газ: я навіть запевняю в тому, що і лютий, березень, і літо – це будуть рекордно менші ціни. Адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу “, – сказав Оржель.

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