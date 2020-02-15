На Гаїті в дитбудинку згоріли 15 вихованців

Щонайменше 15 дітей загинули під час пожежі в одному з дитячих будинків поблизу столиці Гаїті міста Порт-о-Пренса. Відзначається, що двоє дітей згоріли живцем, решта померли в лікарні через проблеми з органами дихання.

Близько половини з тих, хто помер, були немовлятами, а іншим загиблим дітям було 10-11 років, повідомляє The Globe and Mail.

За словами очевидців, постраждалі були дуже слабкими, коли їх відвезли в лікарню.

Як з’ясувалося, дитячий будинок використовував свічки для освітлення через проблеми з генератором. Займання сталося на першому поверсі будівлі. Там згоріли дотла дитячі кімнати. Потім вогонь перекинувся і на другий поверх.

Згорів дитячий будинок розрахований на 66 дітей. Він знаходиться в Кенскоффе, комуні біля підніжжя гірського хребта, що приблизно в 10 км на південний схід від столиці Гаїті.