Заступник голови Офісу президента Ковалів порадила українцям не відкривати вікна, щоб платити менше за тепло

Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів порекомендувала українцям «не відкривати вікна», щоб менше платити за тепло.



Спершу Ковалів розповіла про те, як уряду вдалося знизити суми в платіжках українців, привівши в приклад свого дідуся.

“Мій дідусь, йому 81 рік, 55 він пропрацював лікарем у лікарні маленького містечка. Він — той, кому ця платіжка важлива, тому що у нього пенсія близько 3 тисяч гривень. Він отримав платіжку за грудень, вона стала менше на 220 гривень, отримав за січень — вона теж стала менше в такому районі. Що важливо? При цьому розмір субсидії таким людям не змінився. Розмір цієї субсидії на цю знижку не перераховується”, — запевнила вона.

Далі Ковалів заявила, що якими б не були тарифи і які б кроки не робило уряд щодо врегулювання вартості комунальних послуг, важливо, щоб українці дбали про енергозбереження.

“Що важливо ще: ми довго говоримо про тарифи, собівартість… І я згодна з мером Миколаєва, він каже: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 °С — значить, не треба відкривати вікна. У нас не може бути 27-30 °С в квартирі і за це ми платимо”, — підкреслила Ковалів.

Також вона порекомендувала українцям встановлювати газові лічильники.

“Треба встановлювати лічильники, щоб кожен з нас розумів, за що конкретно він платить”, — додала вона.