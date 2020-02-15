Киевлянка потерялась по дороге с дачи

Жительница столицы отправилась в дачный дом, расположенный в Черкасской области, и по дороге заблудилась. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области

Выяснилось, что киевлянка шла с дачи на маршрутку, чтобы уехать в столицу, и, пытаясь сократить путь между населенными пунктами, пошла через поле, свернула на дорогу и в темноте заблудилась.

Пройдя около 12 км, женщина решила обратиться за помощью в полицию. По описанию местности полицейские установили вероятное местонахождение дачницы. В поле выехали следственно-оперативная группа, группа реагирования Мироновского отдела полиции. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей женщину удалось быстро разыскать.