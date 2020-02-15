США виділять $1 млрд для реформування енергетики в державах Східної Європи

Конгрес США розгляне пропозицію про виділення американської допомоги для мирослав східноєвропейських держав, які прагнуть енергетичної незалежності, зокрема від Росії.

Про це заявила держсекретар США Майк Помпео під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент “ЕП”. Помпео заявив, що США продовжать “підтримувати Україну в боротьбі з Росією”, але особливу увагу присвятив підтримці усього східноєвропейського регіону у прагненні енергетичної незалежності.

“Ми плануємо виділили 1 млрд доларів для наших друзів та союзників зі Східної Європи в межах ініціативи трьох морів”, – заявивши він.