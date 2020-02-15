Генпрокуратура Росії вважає, що Нідерланди ухилилися від всебічного розслідування катастрофи MH17

Нідерланди ухилилися від проведення всебічного розслідування катастрофи малайзійського Boeing в Україні, відмовившись судити підозрюваних у Росії. Про це повідомили журналістам у пресслужбі Генпрокуратури РФ.

“На жаль, в кінці грудня 2019 року надійшла відповідь про відмову у задоволенні цього прохання. Таким чином, влада Нідерландів в черговий раз ухилилася від прийняття всіх необхідних заходів з проведення всебічного розслідування авіакатастрофи, як це покарано резолюцією Ради Безпеки ООН, — повідомили в наглядовому відомстві.

— Повноцінна доля російських правоохоронних органів у розслідуванні забезпечила б право потерпілих на встановлення справжніх причин трагедії і на залучення до відповідальності винних, незалежно від їх національної належності”. Наприкінці літа 2019 року в наглядове відомство надійшов запит про правову допомогу у справі про авіакатастрофу, згідно з яким у причетності до катастрофи підозрюються троє росіян. За ст. 61 Конституції РФ громадяни Росії не можуть бути видані іншій державі.

При цьому росіяни, які вчинили злочини за кордоном, підлягають кримінальній відповідальності за свої дії в РФ за її законом.

“Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН від 21 липня 2014 року № 2166 Російська Федерація зацікавлена у проведенні всебічного, повного і об єктивного розслідування обставин даної авіакатастрофи, в тому числі і можливу причетність до неї російських громадян”, — відзначили в наглядовому відомстві.

Тому 10 жовтня минулого року Генпрокуратура РФ офіційно звернулася до Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів з проханням про передачу відповідних матеріалів для здійснення кримінального переслідування.