Зеленський провів зустріч з директором-розпорядником МВФ

Президент України Володимир Зеленський обговоривши з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“На полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Офісу Президента, це вже другі перемовини Глави держави з очільницею МВФ цього року.

“Сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йшлося, зокрема, про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права, так званий законопроект про банки. “Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивну.

Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а стосунки — дружні”, — підсумував Зеленський.