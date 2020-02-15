Вбивство лікаря у центрі столиці: двом особам повідомлено про підозру

Прокуратура міста Києва розказала про підозру двом особам, затриманим у зв’язку з причетністю до вбивства пластичного хірурга у центрі Києва, передає пресслужба столичної прокуратури.

“За погодження Київської місцевої прокуратури N 10 слідчим Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв’язку з причетністю до вбивства пластичного хірурга у центрі Києва”, — вказано у повідомленні.

“Так, затриманому в Одесі чоловіку — громадянину Киргизької Республіки, 1982 р. н., який, за версією слідства, безпосередньо вчинив вбивство, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб). Спільнику, який доставляв виконавця до місця скоєння злочину, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів)”, — додали правоохоронці.

Наразі до Шевченківського районного суду міста Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування триває. Встановлюються мотиви вчинення злочину.