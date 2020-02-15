КВЦ “Парковий” буде офіційним офісом “Слуги народу”, – заступник голови фракції СН Кравчук

Партія “Слуга народу” обрала своїм офіційним офісом конгресно-виставковий центр “Парковий”. Про це в коментарі LB.ua перед качаном з’єднання їзду оголосила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

“Ми вирішили, що це буде офіс партії для різних наших структур”, – сказала Кравчук. Нардеп нагадала, що саме в “Парковому” відбувалися виборчі кампанії Володимира Зеленського та партії “Слуга народу”.

У громадському хабі партії проводитимуть з’єднання їзди, збори голів ВІДГ і місцевих депутатів. Зокрема, сьогодні і завтра відбудуться тренінги для обраних голів ВІДГ від партії “Слуга народу”.