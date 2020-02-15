Лукашенко погрожує пропускати американські ракети на Москву

Отже, в результаті зустрічі Путіна з Лукашенком з’ясувалося, що Росія та Білорусь в осяжному майбутньому не будуть вживати ніяких спроб по створенню єдиної держави. Більш того, вектор розвитку відносин спрямований прямо в протилежну сторону — на віддалення один від одного.

Нещодавній зустрічі двох президентів у Сочі передував візит до Мінська американського держсекретаря Майка Помпео. І ось цей вояж глави Держдепу, який відбувся у перший раз з 1994 року, Лукашенко вирішив використовувати для тиску на Путіна. Тобто для шантажу з метою выторговывания преференцій щодо нафти та газу. За умови, що Мінськ натомість нічого давати не має наміру.

Частково Лукашенко своїх цілей домігся, але при цьому, як це йому притаманно, залишився дуже незадоволеним. Газ у Білорусь буде поставлятися за пільговими цінами. Однак за нафту доведеться викладати ринкову вартість.

Отже, що ж такого могло прозвучати з вуст білоруського президента під час сочинської зустрічі віч-на-віч?

Безсумнівно, Лукашенко передав Путіну «благу звістку», яку привіз до Мінська Помпео: США можуть повністю забезпечувати білорусів своєю високоякісною нафтою. Ось тільки щодо ціни нічого невідомо.

А ось інша тема представляється більш цікавою — тема безпеки Російської Федерації, боєздатності її армії. Тут аргументів у Лукашенка цілком достатньо. І один з них оприлюднив Станіслав Бєлковський.

В ефірі «Ехо Москви» ексцентричний політолог повідомив, що в Мінську Лукашенко сказав Помпео буквально наступне: «Якщо нас будуть зовсім душити, то Америка прийде нам на допомогу, а ми натомість закриємо російську радіолокаційну станцію під Барановичами і тим самим ослепим російську систему раннього попередження про ракетний напад».

І нібито в Сочі Лукашенко натякнув Путіну, що може закрити російську РЛС, що входить в СПРН (Систему попередження про ракетний напад).

Тут два питання. Про можливості висловлювання Батьком такої загрози. Хоч імовірність і не стовідсоткова, але вона існує.

Друге питання — чи можливо Білорусі закрити російську РЛС? І це теж цілком можливо, існують всі юридичні підстави. Мова йде про РЛС 70М6 «Волга», розробленої НДІ ДАР. Її проектування почалося в 1983 році. А рішення про розміщення станції в Білорусі неподалік від міста Барановичі було прийнято в 1984 році у відповідь на розміщення в Європі ракет середньої дальності «Першинг-2». (На жаль, зараз така ситуація може повторитися через скасування ДРСМД).

Будівництво грандіозної стаціонарної станції почалося в 1986 році. Потім воно заморожувалося у зв’язку з прийняттям ДРСМД, поновлювалась з-за того, що США почали заявляти про своє невдоволення Договором ПРО…

А потім Росія і Білорусь стали різними державами. У підсумку 6 січня 1995 року Білорусь передала Росії в оренду на 25 років земельну ділянку, на якій будувалася РЛС «Волга». А з цього випливає, що термін оренди вже закінчився і Батька може її не продовжити. Але, це, звичайно, чисто юридично. Проте для підписання нового договору його доведеться задаровувати. Адже не йти на нього війною.

Потрібна Росії ця РЛС? Однозначно можна сказати — потрібна. У неї прекрасні характеристики — дальність виявлення МБР і РСБ досягає 4800 км Малопомітні об’єкти з ЕПР 0,1 кв. м. засекаются на відстані 2000 км. При цьому РЛС працює в дециметровому діапазоні, тобто володіє високою роздільною здатністю, завдяки чому може видавати цілевказування. І ще одна перевага — порівняно з РЛС «Воронеж», розташованими на території Росії, «Волга» висунута на Захід.

Але в зв’язку з закінченням строку договору про оренду у Лукашенка на руках ще більший козир. За договором передавалася ще й територія в Мінської області, на якій з середини 60-х років розташовується 43-й вузол зв’язку ВМФ Росії «Вілейка». Це величезне антенне поле з щоглами 300-метрової висоти, займає площу в 400 гектарів. Обслуговуюча його радіостанція «Антей» працює на наддовгих хвиль, які проникають в морські і океанські води на глибину до 50 метрів. «Вілейка», що має дальність 10 000 км, призначена для зв’язку з підводними човнами, які перебувають в Атлантичному, Індійському і частково Тихому океанах.

І РЛС «Волга», і вузол зв’язку «Вілейка» відносяться до стратегічних об’єктів. Але при цьому закриття «Вілейки» буде набагато чутливіші для підтримання обороноздатності країни, ніж відключення «Волги». Тому що завдання «Волги» можуть частково взяти на себе РЛС «Воронеж», а також супутникова угруповання, що входить до складу інтегрованої СПРН.

Але є й інші стратегічні теми, на яких може спекулювати Лукашенко. Рухомі ґрунтові ракетні комплекси «Тополь-М» і «Ярс» використовують колісне шасі МЗКТ-79221, випускаються Мінським заводом колісних тягачів. Воно відрізняється високою вантажопідйомністю 80 тонн — у поєднанні з хорошою прохідністю при потужності дизельного двигуна 800 л. с. Максимальна швидкість «Ярса» — 45 км/год. Комплекс здатний долати круті підйоми, спуски та броди глибиною більше метра.

РВСН потрібно періодично закуповувати нові шасі, а також поповнювати запаси запчастин, щоб проводити ремонтні та регламентні роботи. Проте з деяких пір білоруська сторона почала проявляти невдоволення закупівельними цінами, що, звичайно, природно. Але ось в опозиційних виданнях піднімається питання про те, що слід було б обмежити поставки Росії шасі, а то і зовсім їх скасувати. Цілком зрозуміло, що таким козирем Лукашенко скористається з задоволенням. Тобто розширить поле шантажу за рахунок шасі МЗКТ-79221.

Здавалося б, врегулювати це питання нескладно — необхідно замінити білоруське шасі російським. Однак у нас колісні тягачі, які підійшли б для використання їх в комплексі «Ярс» не виробляються. 12 років тому почалися конструкторські роботи по створенню сімейства прекрасних, з точки зору ТЗ, шасі і тягачів «Платформа-Про», але досі нічого не готово. І невідомо, коли ж з’явиться щось, що позбавить РВСН від непередбачуваних дій Лукашенка.

Необхідно сказати, що, незважаючи на серйозні проблеми, які відчуває білоруська економіка, ОПК країни досить успішний. Про що, наприклад, свідчить те, що Білорусь посідає 18 місце на світовому ринку озброєнь, щорічно заробляючи більше мільярда доларів. І це при населенні в 9,5 млн. осіб, що менше, ніж населення Москви.

Автомобільна техніка — це головний напрямок. Росія закуповує білоруські шасі ще й для систем залпового вогню і для деяких ЗРК. Є постачання мікросхем. Оптики. Деяку частину авіоніки для винищувачів Міг-29, Су-27 ісу-30. Білоруські комплектуючі використовуються в російських танках, БМП, БМД, САУ, ПТРК. За різними оцінками частка білоруських комплектуючих в російській військовій техніці лежить в межах від 10 до 15 відсотків.

З чого випливає, що Росії і Білорусі треба дружити, а не лаятись. І це вже питання економічної дипломатії, а не викручування рук. Викручування рук може до Майдану довести.