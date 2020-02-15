Раскрыта загадка таинственных космических полей

На протяжении сорока лет ученые не могли объяснить возмущения магнитных полей в межпланетном пространстве.
Астрономы разгадали происхождение таинственных космических полей. Об этом сообщает Phys.org.
Международная группа ученых смогла раскрыть 40-летнюю загадку возмущений магнитных полей в межпланетном пространстве.
Впервые подобное возмущение было зафиксировано в 1982 году возле Венеры. Аппарат обнаружил таинственное 12-часовое изменение магнитного поля.
После этого данный феномен фиксировался неоднократно. Чтобы его разгадать, астрономы проанализировали данные 12 спутников.
Специалисты пришли к выводу, что причиной изменения силы магнитных полей является метеоритная пыль. Она собирается в облака, переносимые солнечным ветром.
Такое пылевое облако ионизируется ультрафиолетовым излучением Солнца, из-за чего пыль ускоряется под воздействием солнечного ветра. Когда пыль попадает в магнитослой, ветер замедляется, а пыль продолжает двигаться с прежней скоростью.
Это приводит к затягиванию заряженных частиц в магнитослой. Данная модель подтвердилась во время изменения магнитного поля.