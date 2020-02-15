Ситуация неоднозначная: в Киеве странное ДТП попало на видео

Видеокамера зафиксировала странное ДТП в Киеве

14 февраля около 13 часов на улице Андреевской в Киеве произошло странное ДТП с микроавтобусом и пешеходом. В полиции опубликовали видеоролик, на котором видно, что на пешехода был совершен проезд. При этом сотрудники полиции задаются вопросом о том, как классифицировать инцидент.

Как пишет пресс-служба Национальной полиции, сначала событие было квалифицировано как ДТП с пострадавшим, но после опроса участников события и просмотра видео с камер инспекторы установили, что пешеход телесных повреждений не получил.

Также полицейские установили, что водитель Mercedes не понес материального ущерба, так как на его транспортном средстве не было никаких механических повреждений.

В Киеве произошло странное ДТП с микроавтобусом

В комментариях стали дискутировать, обсуждая вопрос виновности каждого из участников движения.