Є хороша новина: живе в Ухані українка розповіла про ситуацію в місті

Ніхто з українців, що перебувають у китайському Ухані, не захворів небезпечним короновирусом. Про це написала у Facebook студентка Уханьского університету технологій з Мелітополя Ірина Чуйко.

«Хотілося б написати більше хороших новин, але з хорошого поки тільки те, що ніхто з українців, що залишаються в Ухані, не захворів. Начебто просте повідомлення, але зараз таке важливе», — написала вона.

За її словами, влада міста підсилюють карантинні заходи.

«Наш гуртожиток закривають, завтра ще можна вийти в магазин за продуктами з 2 до 4, а потім… кожен четвер з 2 до 4… Ну, спасибі, що попередили. Свіжі овочі нам доставляють безкоштовно раз на тиждень», — написала українка.

Вона додала, що подібні посилені заходи карантину в Ухані введені з 10 лютого. Жителі компаундів можуть виходити раз на 3 дні за продуктами. У багатьох великих містах ситуація така ж, хоча все залежить від провінції та керівництва міста.

«З учорашнього дня китайські лікарі змінили процедуру діагностики коронавіруса. Не знаю, з чим пов’язано, можливо, вже виснажені лікарі, ресурси і т. д… це лише моє припущення. Зараз діагноз ставлять на основі симптомах і КТ легенів. Тест роблять все одно, але не чекають його результатів, якщо підходять симптоми і що бачать на КТ», — пише Чуйко.