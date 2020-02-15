Зеленський в Мюнхені зустрівся з Цукербергом і главою МВФ

На полях 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристалиной Георгієвої. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

Це вже другі переговори президента з керівником МВФ в цьому році. Мова йшла про хід судової реформи, побудові системи верховенства права, так званому законопроекті про банки.

«Наша зустріч з Кристалиной Георгієвої була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події і позитивні здобутки в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а відносини — дружні», — підсумував Володимир Зеленський.

Також на конференції з питань безпеки в Мюнхені Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі з сенатором Джеймсом Інхофом.

Володимир Зеленський подякував за потужну підтримку України з боку обох палат Конгресу США і підкреслив важливе значення військової допомоги і допомоги у сфері безпеки, яку Україна отримує від США, і висловив надію на збільшення її обсягів та розширення напрямів.

«Я відчуваю дуже позитивне ставлення Сполучених Штатів Америки до України. Для нас дуже важлива підтримка США», — підкреслив він.

Зеленський поінформував американських законодавців про хід переговорного процесу мирного врегулювання на Донбасі і висловив зацікавленість у більш активному залученні до нього США.

Також в Мюнхені Зеленському вдалося поспілкуватися із засновником соцмережі Facebook Марком Цукербергом. Відповідне фото президент України опублікував у Facebook.