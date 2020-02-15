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Пост Богдана до Дня Валентина екс-генпрокурор Луценко прокоментував картинкою «Без тертя нема любові»

15.02.2020

До Дня всіх закоханих екс-глава Офісу президента Андрій Богдан опублікував своє фото з фразою «Мені важко знайте, легко загубити і неможливо забути». Даний пост прокоментував екс-генпрокурор Юрій Луценко.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на сторінку Богдана у фейсбуці.

У коментарі Луценка опублікував своє фото з написом «Без тертя нема любові». На ньому екс-генпрокурор в оточенні сердець, квітів, шампанського і алмазу.

Також у коментарі до Богдана прийшов заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко і написав, що сумує за Богданом.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

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