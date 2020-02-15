Справа «Приватбанку» найскладніше з усіх, які бачив на посаді глави НАБУ, — Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник назвав корпус справ у «Приватбанку» найскладнішим з усіх, які він коли-небудь бачив.

Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо НВ».

«У мене є досвід розслідувань і управління Антикорупційним бюро — виходячи зі свого досвіду, можу розповісти, що це найбільш складна справа, яку я коли-небудь бачив», — сказав Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що складність розслідування в рамках цього виробництва полягає у великому об’ємі роботи.

«Складність у тому, що банк працював тривалий час, є величезна кількість транзакцій, у тому числі за кордоном, і це вимагає дуже великого обсягу роботи. В основному, він багато в чому вже зроблено. І саме усвідомлення цього і активність детективів якраз і спонукають до такої медійної захисту, в тому числі і в стінах парламенту», — підкреслив директор НАБУ.

За словами глави Бюро, НАБУ продовжує розслідування справи «Приватбанку», розпочатого в 2017 році, а також працює з кримінальними провадженнями, переданими з ГПУ у листопаді 2019 року після втрати прокуратурою функцій слідства.

«Ця справа була направлена до нас, хоча в принципі можна було направити в поліцію. Але все ж, після певного робочого наради і робочих дискусій з генеральним прокурором, було прийнято рішення про те, що розслідування буде проводитися Антикорупційним бюро», — розповів Ситник.