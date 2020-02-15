В Киеве засекли редчайший суперкар Lamborghini

В Киеве заметили редкий сверхмощный суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

Roadster и вправду редкий дорогой. Всего было выпущено 800 таких авто. Автоэксперты рассказали, что стоит он порядка 621 тысяч евро. На данной модели еще установлен выхлоп Balboni за 30 000 евро.

Таким образом сумарная стоимость Lamborghini Aventador составляет 17 миллионов гривен. А данное авто еще предстоит растаможить.

У Aventador SVJ Roadster под капотом 6,5-литровый V12 мощностью 770 л. с. К тому же он еще и облегчен на 50 килограммов.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Разгон от 0 до 100 у него составляет 2,9 секунды. Ламба способен разогнаться свыше 350 км/ч, что делает его одним из самых быстрых суперкаров в Украине.

Стандартный суперкар Lamborghini Aventador завораживает, а при наличии обвеса и антикрыла, это вообще гиперавто. Roadster имеет полноуправлямое шасси и карбоново-керамические тормоза.

Это далеко не единственный представитель самых крутых спорткаров в Украине. Ранее на дорогах были замечены McLaren, и Ferrari.