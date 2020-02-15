Росія позбулася першого місця Олімпіади-2014 з-за допінгу

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) визнав російських спортсменів Євгена Устюгова і Світлану Слепцову винними у використанні допінгу.

IBU обнулила результати Устюгова з 27 серпня 2013 року. Таким чином, він позбувся золотої медалі естафети Олімпійських ігор у Сочі в 2014 році. Результати Світлани Слєпцової анулюються з 22 березня 2013 року.

Після дискваліфікації Устюгова Росія знову позбулася першого місця в загальному заліку домашньої Олімпіади. У 2016 році канадський професор Річард Макларен представив звіт про системному застосуванні допінгу російськими спортсменами. Після першої «хвилі» дискваліфікації Росія втратила лідерство Сочі-2014. Пізніше частину з них вдалося відновити через Спортивний арбітражний суд в Лозанні.