У Львівській області СБУ блокувала незаконне ввезення боєприпасів в Україну

У Львівській області співробітники Служби безпеки України блокували ввезення боєприпасів та вибухових речовин через митний пост «Рава-Руська». Про це повідомляє прес-служба місцевого управління СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України намагався переправити товар через державний кордон.

«У зоні митного контролю правоохоронці зупинили авто зловмисника. При огляді у конструктивних порожнинах автомобіля виявлені предмети, зовні схожі на боєприпаси до вогнепальної зброї. Продукцію транспортували з приховуванням від митного контролю без відповідних дозвільних документів та без сплати передбачених чинним законодавством митних платежів та зборів», — йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, зловмисник разом з групою, поки невстановлених осіб, які налагодили контрабандне переміщення зброї та боєприпасів.

В даний час проводяться невідкладні слідчі дії по встановленню всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, і вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ст. 201 (контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вибухових речовин, зброї або боєприпасів, частин вогнепальної нарізної зброї) Кримінального кодексу України.