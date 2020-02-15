Некоректно говорити «війна в Україні», це — війна в Європі, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна на сході України – це війна в Європі. Про це президент України сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, яку транслював «112 Україна».

«Не зовсім коректно говорити «війна в Україні», це – війна в Європі. І вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, скільки і Друга світова війна. Уявіть собі», — сказав Зеленський.

Також президент додав, що Україна, як ніхто інший, прагне зупинити цю війну.

«Ми будемо щасливі, коли згадки про Україну, як зону небезпеки, взагалі зникнуть з якихось міжнародних доповідей. Але це має відбутися тільки тоді, коли на Донбасі запанує міцний мир і Україна відновить свою територіальну цілісність у рамках міжнародно визнаних кордонів», — зазначив він.

Нагадаємо, президент України почав дводенний робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина, де взяв участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. Також Зеленський в рамках візиту проведе ряд зустрічей з лідерами іноземних держав.