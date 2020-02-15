“Слуга народу” запускає свій канал і газету

“Слуга народу” планує запустити своє телебачення і всеукраїнську газету.

Про це розповіла заступник голови фракції Євгенія Кравчук, – пишуть ЗМІ.

Сама ідея, стверджує чиновниця, з’явилася буквально минулого тижня.

“Все буде фінансуватися за гроші партії.Плануються виїзні студії. Поки все на етапі обговорень. Контент: розповідати про те, що відбувається в партії”, – сказала Кравчук. Канал буде вести мовлення в мережі. Хто ведучі – поки невідомо.

Можливо, вони будуть гостьовими, зазначила Кравчук. Уточнюється, що газета “Слуга народу” вийде тиражем в 700 тис. примірників. Канал буде називатися “Слуга народу ТБ”. “Вони будуть фінансувати за рахунок партії.

Але це не буде проект, який конкурує з телеканалами”, – підкреслила Кравчук.