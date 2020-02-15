Зеленський заявив, що закінчить війну на Донбасі за п’ять років

Президент України Володимир Зеленський впевнений в тому, що йому вдасться закінчити війну на Донбасі за п’ять років.

Він не шкодує про те, що став президентом і вірить в свої сили.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, веде трансляцію сайт заходу.

Зеленський заявив, що коли він бачить результати своєї роботи і роботи своєї команди, особливо, повернення полонених, які зі сльозами на очах дякують, що можуть знову бути разом зі своїми рідними, він розуміє, що стати президентом було правильним. Зеленський додав, його метою є припинення війни на Донбасі.

“Якщо протягом цих п’яти років ми зможемо дійсно закінчити війну, чесно кажучи, я впевнений в цьому, між нами кажучи… Якщо ми це зможемо: повернемо наших людей і наші території, то я зробив це (став президентом) не даремно”, – підкреслив він