США евакуюють своїх громадян з лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в Японії

Влада США планує евакуювати своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині у порту Японії через коронавірус 2019-nCoV.

На борту лайнера перебувають близько 380 громадян США.

Їх планую евакуювати з Японії на двох літаках, підготовлених Держдепартаментом. Американці повинні прибути у США вже в неділю, 16 лютого, – повідомляє Громадське.

Перед евакуацією американські медики оцінять стан здоров’я своїх громадян. Тих, у кого виявлять кашель, підвищену температуру та інші симптоми коронавірусу, на авіарейси не допустять.