Реакцію людей на портрет Зеленського в ліфті порівняли з реакцією на Путіна: відео

В Україні повторили російський пранк (коли 8 лютого повісили портрет президента РФ Володимира Путіна) і повісили портрет президента України Володимира Зеленського. І все це з метою дізнатися реакцію громадян на несподівану появу свого президента.

Нагадаємо, що реакція людей на портрет Путіна виявилася більш, ніж суперечливою: деякі стримано говорили, що не місце портрета російського лідера в ліфті, інші ж разом з нецензурною лайкою намагалися зняти його.

Що стосується Зеленського, щоб дізнатися «справжнє» спонтанне ставлення до українського лідера, з його портретом провели такий експеримент. (Щоб переглянути відео, дочитайте до кінця).

Версія українського пранка опубліковано 14 лютого в YouTube. За добу відео набрало майже 40 тисяч переглядів.

«Про божечки, хто це нам таке свято зробив?», — з подивом запитує жінка, зайшовши в ліфт. «Треба сфотографувати, поки не запороли», — додає її супутник.

«Ну красень, — зазначила ще одна пасажирка ліфта, і додала, звертаючись до співрозмовниці поруч: «Ні, найцікавіше, це ж рамка. Як ти думаєш, художник робив? Рамка недешева. Сама рамка тільки скільки тут буде коштувати».

«Між нами любов між нами любов…»

12 лютого (саме цією датою позначено відео з пранком) про портреті Зеленського в ліфті повідомила народний депутат від «Слуги народу» Євгенія Кравчук. Втім, вона побачила цей портрет не в домі, а в ліфті приміщення телеканалу «Наш», що належить колишньому депутату від «Опозиційного блоку» Євгену Мураеву.