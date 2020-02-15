Зеленський: Україна продовжить робити все, щоб «нормандський саміт» відбувся в квітні

Україна продовжить робити все, щоб наступний саміт «нормандському форматі» відбувся в квітні 2020 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, яку транслював «112 Україна».

«Україна продовжить робити все, щоб наступний саміт глав України, Німеччини і Росії «нормандському форматі» відбувся в узгоджені терміни, а саме — у квітні 2020 року», — заявив президент.

Зеленський додав, що ключовим завданням залишається забезпечення неухильного виконання домовленостей, досягнутих в Парижі.

«Україна готова і працює над цим щодня. Щодня, крок за кроком ми рухаємося на шляху до миру, але це дорога з двостороннім рухом і ми дуже чекаємо кроків назустріч», — підкреслив український лідер.