Помпео розповів про подарунок, який йому вручив поранений воїн ЗСУ

Державний секретар США Майк Помпео розповів учасникам Мюнхенській конференції з безпеки про те, як відвідав поранених українських бійців у Києві.

Держсекретар згадав про зустріч з одним з поранених бійців ВСУ, який знаходиться на лікуванні в травматологічному відділенні Київського військового госпіталю.

За словами Помпео, він трохи поспілкувався з молодим воїном з серйозними пораненнями через перекладача і дізнався, що той має ранг капітана. Держсекретар зазначив, що кілька десятиліть тому і сам був капітаном армії США.

Помпео підкреслив, що незважаючи на сильний біль, український воїн став на милиці і пройшов через всю кімнату, щоб вручити йому несподіваний подарунок.

«Він передав мені нашивку з символікою свого підрозділу і попросив зберігати її», — сказав держсекретар.

Помпео додав, що ставлення цього вояка до своєї країни та військової символіки показало йому, що ці бійці ведуть боротьбу за суверенітет України.