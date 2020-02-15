«У мене великі вуха»: Зеленський осоромився в Мюнхені

Під час Мюнхенської конференції з безпеки у президента України Володимира Зеленського виникла проблема з навушниками.

Під час бесіди з модератором Крістіан Аманпур чолі держави дали навушники, в яких паралельно з її голосом грала музика. Відео транслюється на YouTube-каналі In Time Ukraine

У Зеленського в навушниках разом з голосом модератора грала музика

In Time Ukraine

«Я чую музику в навушниках», – сказав Зеленський.

«Ви мене чуєте, або тільки музику», – поцікавилася модератор. «І те, і інше», – відповів президент.

Аманпур у відповідь пожартувала: «Може, мій голос для вас звучить, як музика».

У Зеленського в навушниках разом з голосом модератора грала музика

Також модератор зазначила, що навушники великі, а вона звикла працювати з маленькими. На що Зеленський пожартував, що у нього «великі вуха, тому і навушники теж великі».

Пізніше йому все-таки замінили гарнітуру.