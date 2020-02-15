У Криму погодилися на ідею Зеленського з виборів, але поставили умову

У Криму відреагували на ідею президента України Володимира Зеленського провести на території окупованого півострова в жовтні 2020 року місцеві вибори, заявивши, що Україна може організувати таке голосування «тільки для своїх громадян у разі відкриття консульства».

Про це сказав голова комітету так званого Держради республіки Крим з питань народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель в коментарі ТАСС. Сам же Зеленський заявляв, що вибори не можуть бути проведені без дотримання безпеки та політичних умов, а також з порушенням Конституції України.

«Тут вести мову про якихось підпільних виборах некоректно. Це законна територія Російської Федерації, і тут діють закони РФ, тому лише у законодавчому полі можливо це здійснити. Я думаю, що цілком реально відкриття консульства України в Криму. – Ред.), і це було б правильно. Це повинно прийматися на рівні зовнішньополітичних відомств і тільки офіційно», – заявив Гемпель.

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«Згадуючи минулі вибори в Україні – вони зробили багато помилок, напевно, порушень українського конституційного права, не надавши можливість багатьом громадянам України, які перебувають на території РФ, прийти і проголосувати. Якщо тут у нас проживають громадяни України, то їм таке право треба надати безумовно», – додав він.

За словами політика, відкриття українського консульства в Криму «буде прозоро говорити про те, що Україна визнає Крим частиною Російської Федерації».