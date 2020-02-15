На в’їзді в Київ Toyota врізалася в Mitsubishi: постраждали дві людини

Вранці в суботу, 15 лютого, перед самим в’їздом до Києва на Одеській трасі сталася ДТП за участю двох автомобілів. Toyota Sequoya врізалася в Mitsubishi Carisma, яка намагалася виїхати від узбіччя.

Аварія сталася близько 07:30, – передає місцеве видання.

За попередньою інформацією, яку нам повідомили поліцейські, водій Mitsubishi Carisma висаджував пасажира, коли в авто влетіла Toyota Sequoya. В результаті зіткнення постраждали водій і пасажир седана.

Водій позашляховика не постраждав. Обох потерпілих оперативно доставили в лікарню. Їх стан невідомий, проте в салоні автомобіля видно сліди крові. На місці, крім поліцейських і медиків також працювали рятувальники ДСНС.