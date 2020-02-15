Олександр Кочетков: Прем’єр Гончарук – послідовник Кашпіровського

Ось тут деякі, преса, наприклад, цікавляться, коли ж у нас нарешті настане довгоочікуваний звіт уряду, і про що таки зможе відзвітувати прем’єр, крім того, що зарплати у нас вже досягли європейського рівня? Рівень зарплат міністрів, зрозуміло.

Я собі цей звіт уявляю так.

З’являється в ефірі Олексій Гончарук, а фоном за ним стробоскопом різні картинки миготять. І він починає віщати замогильным голосом:

«Зосередьтеся на слайдиках, зосередьтеся на слайдиках. Ви поступово розслабляєтеся і занурюєтеся в теплу ванну. У вас розсмоктуються післяопераційні рубці і наповнюються гаманці. Комунальні тарифи падають, а платіжки – це тільки мара. У вас саме чудове уряд. У вас все абсолютно чудово. Все йде відмінно, але буде ще гірше».

А що ще можуть сказати наші урядові економісти, якщо у них зміцнення гривні – одночасно і біда, і досягнення?