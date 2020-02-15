Зеленського, як і Єрмака, захоплює таємна інтрига в дипломатії і персональні непублічні домовленості, – політолог

Американці, звісно, вже давно розшифрували невигадливий психотип Зеленського, його примітивний управлінський стиль, структуру його потреб, нарцисизм і прийшли до висновку, що «підопічного» треба щільно контролювати, щоб він, що називається, не наламав дров.

Причини оманської провалу Зеленського пояснюються тим, що він пішов на поводу у свого помічника Єрмака, який веде російський напрямок нашої дипломатії. Єрмак за своєю природою – це звичайний кулуарний вирішувала, який абсолютно несподівано опинився на вершині української дипломатії, абсолютно не підготовлений до цього, але, зрозуміло, не розуміє цього, тому що всі люди переоцінюють свої здібності і можливості.

Єрмак не професійний дипломат, не здатний працювати в публічній дипломатичній сфері, не розуміє складного міжнародного розкладу, не усвідомлює національних інтересів України і тяжіє виключно до примітивних закулісним таємним договорнякам.

Зеленський, як виявилося, теж зневажає класичну дипломатію, як і Єрмака, його захоплює таємна інтрига в дипломатії і персональні непублічні домовленості. Ну щось типу «галантерейник і кардинал врятують Францію».

Метою таємної поїздки в Оман, швидше за все, була зустріч з Патрушевим, на якій терміново наполягла Росія. Наївність Зеленського і Єрмака полягала в тому, що вони вважали, що можна зберегти в таємниці від іноземних спецслужб переміщення президента України.

Американці, звісно, вже давно розшифрували невигадливий психотип Зеленського, його примітивний управлінський стиль, структуру його потреб, нарцисизм і прийшли до висновку, що » підопічного» треба щільно контролювати, щоб він, що називається, не наламав дров. Швидкий дзвінок Помпео Зеленському в Оман, очевидно, засмутив його зустріч з Патрушевим.

Загрози Єрмака подати до суду на програму «Схему» – це, звичайно, верх дурості і лише відображає страх «солодкої парочки», що у ВР почнуть ретельне розслідування оманської історії.

ГОЛОВАЧОВ андрій