Бойовики «ЛНР» масово звільняються з «МВС» терористичної «республіки» з-за «нестерпних умов»

У невизнаній «ЛНР» склалася катастрофічна ситуація з «силовиками». Зараз в управлінні кадрів «МВС ЛНР» лежить близько 600 рапортів на звільнення, основна причина – це нестерпні умови роботи.

«МВС» невизнаної «ЛНР» на шостому році окупації стрімко втрачає кадри. Про це з посиланням на інформоване джерело повідомило сепаратистський Telegram-канал «Луганський інсайд». Він охарактеризував ситуацію з «МВС» в «республіці», як «дуже плачевну» .

«У січні 2020 два взводи СОБР «Беркут» подали рапорти на звільнення, це приблизно 40 осіб (бійці незадоволені умовами роботи). Зараз в управлінні кадрів «МВС ЛНР» лежить близько 600 рапортів на звільнення, основна причина – це нестерпні умови роботи. Кожен місяць подається приблизно 200 рапортів на звільнення», – поділився інформацією джерело.

Він уточнив, що в окремих окупованих містах некомплект в «МВС» доходить до 70%.

Ресурс «Луганський інсайд» підтвердив інформацію свого джерела. Він уточнив, що невдоволення людей пов’язано в основному з низькими зарплатами.

«Незважаючи на обіцянки, які йдуть з літа, досі не підняли рівень заробітних плат», – розповів Telegram-канал.