Аркадій Бабченко: Якщо Президент за спиною суспільства веде кулуарні переговори з керівниками ворога – це все, зливайте воду

Чи міг Володимир Зеленський літати в Оман, щоб там зустрітися з Миколою Патрушевим і провести таємні переговори по зливанню України? Мені ця версія здається найменш імовірною. Занадто серйозне звинувачення. Для таких звинувачень потрібні вже зовсім залізобетонні докази. Я все-таки віддаю перевагу варіант з банальним збігом чартеру.

Чи міг Володимир Зеленський літати в Оман просто відпочити?

Ну… Якщо зробити знижку на когнітивні здібності – ну, міг, так. Допускаю.

Чи міг Володимир Зеленський літати в Оман, щоб вирішувати якісь офшорні справи з своїми грошима, або «Кварталу», або, там, не знаю, Коломойського?

О, так. Вірю. Цілком собі вірю.

Чи міг Володимир Зеленський літати в Оман, щоб там зустрітися з Миколою Патрушевим і провести таємні переговори по зливанню України?

Мені ця версія здається найменш імовірною.

Там, де є вибір з дурості і конспірології, я завжди вибираю дурість. Працює в 98 відсотках випадків. Бо інакше – якщо Президент за спиною суспільства веде кулуарні переговори з керівниками ворога – це все, зливайте воду. Далі їхати нікуди. Занадто серйозне звинувачення. Для таких звинувачень потрібні вже зовсім залізобетонні докази. Я все-таки віддаю перевагу варіант з банальним збігом чартеру. Можете вважати це моєю ірраціональної релігійної вірою у все хороше.

Але тут ми повертаємося до того, з чого почали.

Отже, знову – ми поняття не маємо, навіщо керівник держави літав в Оман, за чий рахунок, що він там робив, з ким зустрічався, про що домовлявся.

А чорт його знає.

Точно так само, як ми поняття не маємо, про що Володимир Зеленський говорив з Путіним, з Коломойським, з Сурковим, про що домовлявся, що вирішили.

А чорт його знає.

Точно так само, як ми не знаємо, закуповуємо ми безпосередньо газ у Росії, хто закуповує, в чиїх інтересах, хто бенефіціар.

А чорт його знає.

Ну і далі за списком.

І ось дивіться, яка виходить штука.

Порошенко, звичайно, барига, злодій, корупціонер, липецька фабрика, кривавий бізнес, торгівля на війні, шоколад та інше, я вже і забув що там ще. Але, погодьтеся, навіть самим упоротым порохофобам в голову не прийде звинувачувати цього жахливого людини в тому, що він таємно літав на Мальдіви, щоб зустрічатися там з Патрушевим і домовлятися про здачу України. Ну тому що навіть самим лютим борцям з корупцією зрозуміло, що це маячня. Цього не може бути, просто тому, що цього не може бути.

І давайте задамося питанням. Чому в одному випадку звинувачення в зраді країни виглядає явним маячнею, а в другому випадку – цілком вірогідним розвитком подій?

А це, друзі мої, називається «репутація».

І такою вона у вас стала лише за дев’ять місяців.

А вас попереджали.

Аркадій БАБЧЕНКО