Обухівська райрада загрожує бунтом у разі відкриття притулку для хворих з Китаю

Депутати Обухівської районної ради прийняли офіційне звернення до президента Володимиру Зеленському, в якому просять не допустити відкриття карантинного центру для повернулися з Китаю українця в санаторії “Пролісок”. Про це написав місцевий депутат Володимир Тимченко в “Фейсбуці”.

“Це вже не політика, а в першу чергу захист рідного краю від потенційної епідемії коронавіруса, це захист життя і здоров’я жителів Обухівщини, наших батьків і дітей!”, — зазначив депутат.

У зверненні депутати попередили державну владу про намір жителів громади вийти на протест у разі рішення про створення карантинного центру в Козині.

Депутати вважають, що дане місце не відповідає ніяким нормам і несе регіональну небезпека. Крім того, депутатський корпус направив запит до Кабінету Міністрів України з метою підтвердження наявності або відсутності розпорядження, і наміри відкрити карантинний заклад в Козині.

Як повідомляє “КП в Україні”, депутатам Обухівської райради надійшла інформація про відкриття карантинного установи в Козині. За їх словами, депутат Анатолій Шафаренко та керівник Обухівської ЦРЛ Ігор Біліченко особисто були присутні на нараді, де поліцейські, СБУ, ДСНС, МОЗ розглядали план підвезення продуктів і води для людей, які перебуватимуть на карантині на базі санаторію “Пролісок”.

Проте в адміністрації санаторію стверджують, що нікого розміщувати в установі не стануть і такою інформацією вони не володіють.