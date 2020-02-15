Димінський відмовився від “Карпат”

Футбольний клуб «Карпати» погодився безкоштовно передати права на клуб у власність територіальної громади Львова. Про це йдеться у заяві ФК «Карпати» зробленому в п’ятницю, 14 лютого.

Вчора депутати Львівської міськради прийняли рішення про співпрацю між міськрадою і ТОВ «Клуб професійного футболу «Карпати». Таким чином місто зобов’язується створити народний клуб «Карпати» за умови, що нинішні власники передадуть права на клуб у власність територіальної громади Львова.

Місто ж гарантує продовження пільгового періоду користування спорудами стадіону «Україна», тренувальними полями та надання в оренду земельних ділянок, необхідних для їх нормального функціонування на пільгових умовах «Народної команди «Карпати». Також ця постанова передбачає забезпечення розвитку дитячого футболу у Львові.

«Як відомо, згідно з умовами створення Народної команди «Карпати», проголосованими депутатами, основний з них вбачається наступна: «Безоплатна передача корпоративних прав ТОВ «Клуб професійного футбол а«Карпати» у власність територіальної громади Львова». ФК «Карпати» офіційно повідомляє, що корпоративні права будуть безкоштовно передані у власність громади міста, як цього і вимагає текст постанови», — йдеться у заяві ФК« Карпати », зробленому 14 лютого.

ФК «Карпати» заснований 18 січня 1963 р. Це єдиний клуб за всю історію Кубка СРСР, що виграв трофей, виступаючи не у вищій лізі (1969). Дворазовий фіналіст Кубка України: 1993 і 1999 рр ..