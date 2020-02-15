Айдер Муждабаєв: Зрадити кримських татар = зрадити Україну

Треба Усвідомити одне: брати українців – киримлі, а не росіяни.

Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» пише кримськотатарський активіст Айдер Муждабаєв:

«Щодо блокування державою телеканалу ATR. Це не живлення коштів. Це не питання навіть медіа. Це питання життя. Це про неспроможність спротиву Росії, це насправді – про зраду.

Зрадити кримських татар = зрадити Україну. Ніколи держава не ставала незалежною через зраду. Шлях через зраду веде тільки до рабства.

Треба Усвідомити одне: брати українців – киримлі, а не росіяни. Повторіть це стільки, скільки треба, щоб зрозуміти. Доки у свідомості більшости це не так – шлях до чергового руйнування української державності відкритий. На шкода».