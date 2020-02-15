Агентура Кремля у Франції завдала удару по команді Еммануеля Макрона

Один з людей Емманюель Макрона, кандидат на пост мера Парижа, Бенжамен Гриво зняв свою кандидатуру з-за скандалу з недвозначною “російським слідом”.

Цікава разыгровка відбулася на цьому тижні у Франції, а саме – кандидат на пост мера Парижа від партії французького президента Еммануеля Макрона “Вперед, Республіка!” Бенжамен Гриво прийняв рішення про зняття своєї кандидатури з виборів. Причиною такого рішення послужила публікація відео сексуального змісту за участю політика. А тепер, увага, найцікавіше. Опублікував це відео російський художник-акціоніст Петро Павленский.

Багато хто сьогодні вже не пам’ятають про це епатажному персонажа, але якщо згадати деякі з його акцій, наприклад, зашитий ниткою рот або підпалив дверей головного офісу ФСБ на Луб’янці, то образ тут же спливає у виразних, гротескних контурах.

Після того як в 2016 році так званого художника визнали винним у псуванні об’єкта культурної спадщини – двері будівлі ФСБ на Луб’янці, а акторка “Театра.doc” Анастасія Слонина звинуватила Павленского в сексуальних домаганнях і побиття її друга, “художник” з дружиною втік до Франції. Правда, якщо в нашому медіапросторі про нього стало менше згадувати всує, то у Франції він взявся за старе.

Наприклад, у жовтні 2017 він підпалив двері Банку Франції, за що був затриманий поліцією, а після проведення експертизи його визнали не зовсім адекватним. Наприклад, з наявністю “маячних нав’язливих ідей” і “прикордонним розладом особистості”.

Але, все ж, повернемося до подій нинішніх, а саме, сливу через Павленского, який отримав політичний притулок у Франції, вельми пікантного відео на Бенжамена Гриво.

А тепер, по порядку, починаючи з самого початку кар’єри “художника”. Як ви пам’ятаєте, заявив він про себе у 2012 році, зашив рот на підтримку учасниць панк-групи Pussy Riot. До слова сказати, ще в 2012 році з’явилися версії про те, що Pussy Riot це проект ФСБ, що має свої цілі з дискредитації лібералізму і згуртування віруючих проти “ось цих от всіх богохульників виросли на західної поп-культури”.

Потім була акція, коли він валявся голим біля будівлі Законодавчих зборів Санкт-Петербурга, прибивав мошонку цвяхом до бруківці та інші. Кульмінацією, мабуть, був підпал дверей будівлі ФСБ на Луб’янці. Причому, подібна акція для будь-якого іншого завершилася б летальним результатом у перші ж хвилини її проведення, але дивно – не для Павленского. Погодьтеся, для звичайного художника аж надто він везучий… Або він не звичайний?

Справа в тому, що Петро Павленский яскраво демонструє собою один з елементів того самого проекту ФСБ, яким були і згадані вище Pussy Riot. Проект якогось відразливого представника сучасного російського лібералізму, який чужий і огидний для сприйняття середньостатистичних громадян РФ.

Надалі через гоніння, нерозумінні і переслідувань, цей фрік відправляється в іншу країну у пошуках притулку, і коли його отримує, вже починає гадити там. Причому таких прикладів достатньо, але в основному вони практикуються в лавах російських журналістів-утікачів і якихось громадських діячів.

Той же факт, що Павленский став володарем компрометуючого відео, каже, що з’явилося воно у нього не просто так і нізвідки. Не його це специфіка, добувати і хизуватися інформацію, але саме він був обраний для проведення вкидання.

І знаєте, цей випадок дуже добре демонструє, що не одними “Жовтими жилетами” живе кремлівська агентура у Франції. Удар по Макрону було завдано дуже точковий і болючий. І якщо після цього Еммануель відправиться до Путіну на його “победобесие”, з доброзичливою посмішкою і обіймами, то йому варто повторити акцію Павленского “Фіксація” – та, що з цвяхом, бруківкою і третім елементом.

Адже і справді, після прямої підтримки Кремлем Марін Ле Пен, альпійської бази ГРУ у Франції, терактів під виглядом “ИГИЛ” і горезвісних “Жовтих жилетах”, місяцями безперервно перетворювали Париж на подобу бразильських фавел, це буде дуже гідна “великого європейського лідера” акція. Як-ніяк, а виходить, що третій її елемент Макрона знаходиться саме в стислому кулаці у Путіна.

Олександр КОВАЛЕНКО, військово-політичний оглядач