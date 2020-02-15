«Навіть у сьолах нє разгаварівают»: в метро Києва стався скандал із-за української мови

Відомий журналіст, письменник і автор проекту Ukraїner Богдан Логвиненко розповів неприємну історію про те, як у київському метро до нього і його колег почали чіплятися із-за української мови і заявили, що на ньому вже навіть в сьолах нє разгаварівают».

Про інцидент чоловік написав на своїй сторінці в Facebook. Ситуація сталася 14 лютого.

«У метро В Києві два чоловіки почали приставати до нас з-за того, що ми розмовляємо українською. Подумав, ну, неадеквати якісь, їх скрізь багато. Колеги якраз виходили, а я вирішив відійти. Вони почали кричати на весь вагон: «Чьо оні ві*биваются, вже навіть в сьолах нє разгаварівают на украінском», – переповів історію журналіст

Також він згадав схожий випадок, коли в редакцію Ukraїner прийшли представники рекламної сфери та заявили, що у видання «націоналістічєскій» контент тільки тому, що головний мова – українська.

Ситуація обурила користувачів мережі, зокрема на неї відреагував і прес-офіцер бригади швидкого реагування НГУ Андрій Куліш. Він заявив, що люди, які так чинять відстали від реальності на 16 років.

«Адже, якщо не зраджує пам’ять, український почав бути популярним ще після революції 2004 року. Мені вже років 6-7 ніхто не говорить, що у мене гарний українська мова та я напевно з Львова приїхав чи села»… З*парів і р*шкованов не вважаю», – підкреслив чоловік.

Куліш додав, що чоловікам, які зневажали українську в метро Києва, просто пощастило, що його не було поруч.

«Тому що різниця є. Просто народ в більшості своїй ще не доріс до усвідомлення того, чим РФ будувала свою експансію, розкачувала Крим і Донбас і чим вона буде виправдовувати свої злочини в майбутньому», – зазначив прес-офіцер.